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Симон: в последнее время на тренировках я играю очень хорошо, а в матчах – нет

Симон: в последнее время на тренировках я играю очень хорошо, а в матчах – нет
Теннис / ATP

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал свою победу в матче второго раунда соревнований в Марракеше (Марокко). В двух партиях он оказался сильнее представителя Аргентины Гидо Андреоси – 6:2, 6:2.

«Я был приятно удивлен тем, как хорошо играл сегодня. В последнее время я очень хорошо играл на тренировках, но не в официальных матчах. Сегодня я был доволен тем, какой уровень показал. В целом я доволен не только своей игрой на старте соревнований, но и атмосферой в Марракеше в целом», – цитирует Симона официальный сайт АТР.

Следующим соперником Симона станет представитель Японии Таро Дэниэл.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда.

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