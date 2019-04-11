Симон: в последнее время на тренировках я играю очень хорошо, а в матчах – нет

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал свою победу в матче второго раунда соревнований в Марракеше (Марокко). В двух партиях он оказался сильнее представителя Аргентины Гидо Андреоси – 6:2, 6:2.



«Я был приятно удивлен тем, как хорошо играл сегодня. В последнее время я очень хорошо играл на тренировках, но не в официальных матчах. Сегодня я был доволен тем, какой уровень показал. В целом я доволен не только своей игрой на старте соревнований, но и атмосферой в Марракеше в целом», – цитирует Симона официальный сайт АТР.



Следующим соперником Симона станет представитель Японии Таро Дэниэл.

Соревнования, действующим победителем которых является испанец Пабло Андухар, завершатся 14 апреля. В финале прошлогоднего розыгрыша Андухар обыграл британца Кайла Эдмунда.