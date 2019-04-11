15-летний Алькараз Гарфия повторил достижения Надаля, Гаске и Томича

Испанский теннисист Карлос Алькараз Гарфия вошёл в теннисные исторические сводки, одержав победу над своим соотечественником Педро Мартинесом в возрасте 15 лет.



Матч двух испанцев состоялся на соревнованиях категории «челленджер» в Мурсии. 15-летний Алькараз выиграл со счётом 6:3, 7:5 (7:4).



Особенностью встречи стал тот факт, что Гарфия стал пятым в истории тенниса, кому удалось обыграть теннисиста, представляющего топ-200 рейтинга АТР в возрасте 15 лет. Таким достижением также могут похвастать испанец Рафаэль Надаль, француз Ришар Гаске, австралиец Бернард Томич и американец Райан Харрисон.



Напомним, на прошлой неделе Алькараз Гарфия стал первым теннисистом 2003 года рождения, которому удалось выиграть в матче уровня АТР.

Испанец Гарфия – первый победитель официального матча, родившийся в 2003 году