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Павлюченкова будет защищать чемпионство в Страсбурге, Барти возглавит посев

Павлюченкова будет защищать чемпионство в Страсбурге, Барти возглавит посев
Теннис / WTA

Стал известен заявочный список теннисисток, которые подтвердили своё участие на турнире в Страсбурге (Франция), сообщает пресс-служба WTA.

Первой ракеткой соревнований может стать представительница Австралии Эшли Барти. Также на турнире сыграют румынка Михаэла Бузэрнеску, француженка Каролин Гарсия, австралийка Дарья Гаврилова и Даяна Ястремская из Украины.

Кроме того, на соревнованиях сыграет россиянка Анастасия Павлюченкова, которая является действующей чемпионкой International de Strasbourg. В финальном матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Доминику Цибулкову из Словакии – 6:7 (5:7), 7:6 (7:3), 7:6 (8:6).

Турнир категории International пройдёт с 18 по 26 мая. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 000.

Четыре россиянки вошли в заявочный лист на турнир в Нюрнберге
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