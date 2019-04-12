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Федерер побил рекорд Агасси по количеству недель, проведённых в топ-100

Федерер побил рекорд Агасси по количеству недель, проведённых в топ-100
Теннис / ATP

Очередное достижение покорилось швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру. На этот раз пал рекорд легендарного американца Андре Агасси по количеству недель, проведённых в сотне рейтинга ATP.

Результат швейцарца составляет 1020 недель и в дальнейшем будет только расти. Впечатляет также и количество времени, проведённого Федерером в топ-100 подряд. Швейцарец не покидает сотню лучших уже на протяжении 1018 недель.

Федерер впервые попал в топ-100 в сентябре 1999 года, а затем покинул его в следующем месяце. Вернувшись, он больше никогда не вылетал оттуда. Результат выглядит ещё более внушительно, если учитывать, что занимающий второе место по этому показателю Джимми Коннорс находился в топ-100 «всего» 888 недель подряд.

В настоящее время Роджеру Федереру принадлежат также следующие рекорды по количеству недель:

  • под номером 1 (310)
  • в топ 2 (528)
  • в топ-3 (707)
  • в топ-4 (744)
  • в топ-5 (782)
  • в топ-10 (859)
  • в топ-20 (940)
  • в топ-25 (952)
  • в топ-50 (990).
Федерер снова первый! А ещё у него теперь больше 100 титулов
На «Мастерс 1000» в Майами Роджер Федерер завоевал 101-й трофей в карьере в одиночном разряде и возглавил чемпионскую гонку.
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