Кудерметова проиграла Херцог в четвертьфинале турнира в Лугано

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Лугано (Швейцария), в двух партиях проиграв представительнице Словении Полоне Херцог со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.



Вероника 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.



За выход в финал Херцог поспорит с победительницей поединка Стефани Фёгель (Швейцария) — Фиона Ферро (Франция).

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

Турнир завершится 14 апреля.