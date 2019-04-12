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Кудерметова проиграла Херцог в четвертьфинале турнира в Лугано

Кудерметова проиграла Херцог в четвертьфинале турнира в Лугано
Теннис / WTA

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Лугано (Швейцария), в двух партиях проиграв представительнице Словении Полоне Херцог со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

Вероника 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в финал Херцог поспорит с победительницей поединка Стефани Фёгель (Швейцария) — Фиона Ферро (Франция).

Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.

Турнир завершится 14 апреля.

12 апреля 2019 года, пятница. 12:05 МСК
Лугано. 1/4 финала
Матч окончен
Вероника Кудерметова
83
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
0 : 2
Полона Херцог
89
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 2 3
           
4 1  
6 6  
           
Кудерметова с 4-го матчбола одолела Петерсон и вышла в 1/4 финала в Лугано
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