Кудерметова проиграла Херцог в четвертьфинале турнира в Лугано

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в полуфинал турнира в Лугано (Швейцария), в двух партиях проиграв представительнице Словении Полоне Херцог со счётом 4:6, 1:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.
Вероника 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в финал Херцог поспорит с победительницей поединка Стефани Фёгель (Швейцария) — Фиона Ферро (Франция).
Действующей победительницей этих соревнований является бельгийка Элисе Мертенс. В прошлогоднем финале она обыграла Арину Соболенко из Беларуси со счётом 7:5, 6:2.
Турнир завершится 14 апреля.
12 апреля 2019 года, пятница. 12:05 МСК
Лугано. 1/4 финала
Матч окончен
83
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
0 : 2
89
Полона Херцог
П. Херцог
|1
|2
|3
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|4
|1
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|6
|6
Кудерметова с 4-го матчбола одолела Петерсон и вышла в 1/4 финала в Лугано