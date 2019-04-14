Рублёв вышел в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублёв успешно преодолел квалификацию грунтового турнира в Монте-Карло. В финальном матче отбора уроженец Москвы в двух сетах обыграл француза Уго Умбера со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут.

Рублёв присоединился к двум другим россиянам — Карену Хачанову и Даниилу Медведеву, которые также выступят в основной сетке соревнований. Хачанов вступит в борьбу со второго круга, где встретится либо с итальянцем Андреасом Сеппи, либо с одним из победителей квалификации. Медведев стартует с первого раунда. Его соперником станет португалец Жоау Соуза.

Действующим победителем «Мастерса» в Монте-Карло является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.