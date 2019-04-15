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Надаль: дядя Тони извинился передо мной за свои слова. Он пожалел о сказанном

Надаль: дядя Тони извинился передо мной за свои слова. Он пожалел о сказанном
Теннис / ATP

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слова своего дяди Тони по поводу своей травматичности. Напомним, Тони заявил, что Рафа «является не теннисистом, а травмированным человеком, играющим в теннис».

«Дядя извинился передо мной за эти слова. Лично. Было видно, что он пожалел о своих словах.

Тони хотел, чтобы его фраза выглядела в более положительном свете. Конечно, у меня было много проблем со здоровьем, и все они делают мои победы ещё более ценными. Дядя проводит много лекций, поэтому иногда случаются ошибки.

И это нормально. Я тоже совершаю ошибки, все совершают их. В этот раз ошибку допустил Тони. Повторюсь, он не желал, чтобы его фраза выглядела так драматично», – цитирует Надаля Metro.

Т. Надаль: Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, играющий в теннис
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