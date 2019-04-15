Надаль: дядя Тони извинился передо мной за свои слова. Он пожалел о сказанном

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал слова своего дяди Тони по поводу своей травматичности. Напомним, Тони заявил, что Рафа «является не теннисистом, а травмированным человеком, играющим в теннис».



«Дядя извинился передо мной за эти слова. Лично. Было видно, что он пожалел о своих словах.



Тони хотел, чтобы его фраза выглядела в более положительном свете. Конечно, у меня было много проблем со здоровьем, и все они делают мои победы ещё более ценными. Дядя проводит много лекций, поэтому иногда случаются ошибки.



И это нормально. Я тоже совершаю ошибки, все совершают их. В этот раз ошибку допустил Тони. Повторюсь, он не желал, чтобы его фраза выглядела так драматично», – цитирует Надаля Metro.





Т. Надаль: Рафаэль не теннисист. Он – травмированный человек, играющий в теннис