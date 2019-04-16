Сегодня, 16 апреля, состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют итальянец Лоренцо Сонего, пробившийся в основную сетку через квалификацию, и россиянин Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером. Начало поединка запланировано на 15:00 мск.
Соперники встречались на US Open в 2018 году. Победу в том матче одержал Карен со счётом 7:5, 6:3, 6:3.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Сонего — Хачанов в Монте-Карло.
Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с сильнейшим в поединке Адриан Маннарино (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания).
Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
Текстовая онлайн-трансляция матча Сонего — Хачанов в Монте-Карло