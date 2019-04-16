Сегодня, 16 апреля, состоится матч второго круга турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло, в котором сыграют итальянец Лоренцо Сонего, пробившийся в основную сетку через квалификацию, и россиянин Карен Хачанов, посеянный под восьмым номером. Начало поединка запланировано на 15:00 мск.



Соперники встречались на US Open в 2018 году. Победу в том матче одержал Карен со счётом 7:5, 6:3, 6:3.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Сонего — Хачанов в Монте-Карло.



Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал поспорит либо с венгром Мартоном Фучовичем, либо с сильнейшим в поединке Адриан Маннарино (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания).



Действующим победителем этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.