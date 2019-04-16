Симон обыграл Попырина и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Французский теннисист Жиль Симон пробился во второй раунд соревнований категории АТР-1000 в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 7:5, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Симон отметился 2 эйсами, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Попырина 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
Следующим соперником Симона станет представитель Италии Фабио Фоньини, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва.
Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
16 апреля 2019 года, вторник. 14:05 МСК
Монте-Карло. 1-й круг
Матч окончен
26
Жиль Симон
Ж. Симон
2 : 0
120
Алексей Попырин
А. Попырин
|1
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|7
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Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
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