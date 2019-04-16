Симон обыграл Попырина и вышел во второй круг турнира в Монте-Карло

Французский теннисист Жиль Симон пробился во второй раунд соревнований категории АТР-1000 в Монте-Карло. В двух партиях он обыграл представителя Австралии Алексея Попырина со счётом 7:5, 6:1.



Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты. Симон отметился 2 эйсами, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 9. На счету Попырина 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 брейка.



Следующим соперником Симона станет представитель Италии Фабио Фоньини, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва.



Действующим победителем этих соревнований является представитель Испании, вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.