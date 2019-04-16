Медведев и Демолинер обыграл Гоффена и Пуи в 1-м круге турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй раунд парных соревнований категории АТР-1000 в Монте-Карло. В дуэте с бразильцем Марсело Демолинером он обыграл бельгийца Давида Гоффена и француза Люка Пуи со счётом 7:5, 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 4 минуты. На счету Медведева и Демолинера 6 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка. Пуи и Гоффен отметились 1 подачей навылет, 2 двойными ошибками и 2 реализованными брейк-пойнтами.



Следующими соперниками Медведева и Демолинера станут четвёртые сеяные австриец Оливер Марах и хорват Мате Павич.



Напомним, в одиночном разряде Monte-Carlo Rolex Masters Медведев также вышел во второй раунд, разгромив португальца Жоау Соузу со счётом 6:1, 6:1.