Кузнецова получила «уайлд-кард» на турнир в Праге

Российская теннисистка Светлана Кузнецова стала обладательницей «уайлд-кард» на турнир в Праге (Чехия), который пройдёт с 29 апреля по 4 мая 2019 года, сообщает официальный сайт соревнований.

33-летняя уроженка Санкт-Петербурга, не выступавшая с сентября 2018 года, вернулась на корт на минувшей неделе. На турнире в Лугано (Швейцария) победительница двух турниров «Большого шлема» дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Чехии Кристине Плишковой со счётом 6:4, 3:6, 5:7.

В рейтинге WTA Светлана Кузнецова занимает 100-ю строчку.

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешская теннисистка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.