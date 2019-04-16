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Джокович в трёх сетах сломил сопротивление Кольшрайбера в Монте-Карло

Джокович в трёх сетах сломил сопротивление Кольшрайбера в Монте-Карло
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, обыграв в матче второго круга немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Первая ракетка мира выполнил 1 эйс, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Кольшрайбер трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 4 брейка.

Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Тейлор Фритц (США) — Диего Шварцман (Аргентина).

Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.

16 апреля 2019 года, вторник. 16:15 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 1
Филипп Кольшрайбер
40
Германия
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
1 2 3
           
6 4 6
3 6 4
           
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