Джокович в трёх сетах сломил сопротивление Кольшрайбера в Монте-Карло

Сербский теннисист Новак Джокович успешно стартовал на «Мастерсе» в Монте-Карло, обыграв в матче второго круга немца Филиппа Кольшрайбера со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.
Первая ракетка мира выполнил 1 эйс, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. Кольшрайбер трижды подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и сделал 4 брейка.
Следующим соперником Джоковича станет победитель матча Тейлор Фритц (США) — Диего Шварцман (Аргентина).
Турнир категории «Мастерс» пройдёт на грунтовых кортах Монте-Карло с 14 по 21 апреля. Действующим чемпионом соревнований является Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл японца Кея Нисикори.
16 апреля 2019 года, вторник. 16:15 МСК
Монте-Карло. 2-й круг
Матч окончен
1
Новак Джокович
Н. Джокович
2 : 1
40
Филипп Кольшрайбер
Ф. Кольшрайбер
|1
|2
|3
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|6
|4
|6
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|6
|4
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.