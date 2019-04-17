Чесноков: на Кубке Федерации нужно избежать недооценки итальянок из второй сотни

Финалист Кубка Дэвиса – 1995 Андрей Чесноков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Италии в плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации, а также отметил неважную форму россиянки Дарьи Касаткиной в нынешнем сезоне.

«По идее сборная России должна спокойно побеждать. С одной стороны, кроме Камилы Джорджи, у итальянок нет игроков из топ-100. У нас таких два человека. Но сейчас теннис не такой, как в 1970-е годы, когда было понятно, что номер 80 мирового рейтинга и те, кто ниже него, почти не имеют шансов против представителей первой десятки. Сейчас всё выровнялось, и если теннисист второй сотни выбьет кого-то из лидеров, это будет неожиданностью, но уже не такой суперсенсацией, как раньше. Поэтому уверен, что итальянки, которые за пределами топ-100, будут биться против наших и могут доставить проблемы, если Касаткина или Павлюченкова их недооценят.

Джорджи — очень непредсказуемая теннисистка. Она играет без ритма. Против неё очень неприятно играть, поскольку Камила или постоянно попадает в корт, или много ошибается. Никогда не знаешь, как пойдёт у неё игра. Если ты чуть-чуть не в своей тарелке, то можно ходить и собирать мячи после удачных попаданий Джорджи. Очень многое будет зависеть от того, как она сыграет в предстоящих матчах.

В нынешнем году Касаткина не показывает тот теннис, благодаря которому совершила прорыв в прошлом сезоне. Ещё зимой она была в первой десятке, а сейчас находится за пределами двадцатки. Ей надо возвращаться на прошлогодний уровень, но тяжело предсказать, в каком состоянии Дарья подходит к Кубку Федерации. Другое дело, что у нас помимо неё есть Павлюченкова, а также Вихлянцева. Даже если Джорджи принесёт итальянкам два очка, у сборной России всё равно класс игроков выше. Главное, серьёзно отнестись к каждой из встреч и избежать недооценки соперниц из второй сотни", — цитируют Чеснокова «Известия».