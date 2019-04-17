Фоньини: меня очень беспокоят травмы. Думаю, до «Ролан Гаррос» доиграть я смогу

Итальянец Фабио Фоньини сообщил о проблемах со здоровьем, которые могут помешать ему выступать на высоком уровне.



«Я имею дело с болью в правом локте, которая никак не прекращается. Тем не менее я не беспокоюсь об этом. Есть ещё и лодыжка, состояние которой всё хуже и хуже.



Я уже принял решение по этому поводу. Пока не время говорить, что именно я решил, но до Открытого чемпионата Франции я доиграю. Это минимум. Надеюсь, смогу провести неплохую неделю в Париже – на тренировках порой я чувствую себя очень хорошо», – цитирует Фоньини La Gazzetta dello Sport.



В настоящее время 31-летний итальянец является 18-й ракеткой мира. Его соотечественник Марко Чеккинато, являющийся первой ракеткой Италии, располагается на 16-й строчке в рейтинге АТР.