Касаткина, Шарапова, Павлюченкова и Кузнецова — в списке участниц «Ролан Гаррос»

Стал известен заявочный список теннисисток на «Ролан Гаррос» — второго в сезоне турнира серии «Большого шлема». Открытый чемпионат Франции пройдёт с 26 мая по 9 июня.

Как сообщает пресс-служба соревнований, на «РГ» примут участие 108 спортсменок. Россию представят 12 теннисисток: Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.

Остальные 20 мест в основной сетке турнира достанутся победителям квалификации и обладательницам «уайлд-кард».

Действующей победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде является румынка Симона Халеп.