Дебютантка сборной России Коваль: надеюсь, в этом году войду в топ-300

Дебютантка сборной России 17-летняя Влада Коваль прокомментировала включение в заявку команды на матч плей-офф Мировой группы II Кубка Федерации с итальянками. Игры пройдут в Москве 20-21 апреля.

«Для меня большая честь быть частью команды, я очень рада и благодарна за приглашение в сборную. Достаточно успешно играла юниорские турниры, дважды побеждала на чемпионате России, была в тройке рейтинга Tennis Europe, в топ-50 рейтинга ITF, но довольно быстро перешла в PRO.



Я тренируюсь у Юлии Кашеваровой. Мы занимаемся сейчас здесь, в Москве. Несколько раз выигрывала в составе сборной юношеский командный чемпионат Европы, один раз командный чемпионат мира. Были и победа на турнирах пятнадцатитысячниках, сейчас выступаю на двадцатипятитысячниках. В ближайших планах, скорее всего, турнир в Химках или Португалии.

Как отреагировала на приглашение? Все были в приятном шоке. Безусловно, это дополнительная мотивация. Есть и гордость за ту работу, которую я проделываю. У нас большое количество игроков, которые могли быть на этом месте. Это большой аванс, который я принимаю и буду работать ещё больше, чтобы постоянно быть в обойме.



С Наташей Вихлянцевой мы были знакомы ещё по Кубку Кремля, с Настей Павлюченковой я встретилась впервые. Приняли хорошо, атмосфера отличная, дружная. Все — массажисты, доктора, пресс-служба, все работает слаженно, весь коллектив – это большая дружная команда, которая видит перед собой цель и идёт к ней.

Конечно, я надеюсь сыграть, но в любом случае я очень рада быть частью этой команды. С удовольствием буду даже просто поддерживать, болеть за команду. Но со своей стороны приложу максимум усилий, чтобы выйти на корт», — цитирует Коваль официальный сайт ФТР.

Влада также оценила перспективы своего поколения.

«Перспективы, я думаю, есть у всех девушек. Конечно, все хотят выиграть „Шлем“, быть в топ-10 или топ-20, вне зависимости от возраста. Есть очень хорошие игроки моего возраста, у которых большое желание, они много работают. Думаю, что у моего поколения хорошие шансы на успех, мы горим желанием, мы не смотрим на имена, на рейтинги, для нас это не имеет значения. Главное – работать! Надеюсь, что в этом году войду в топ-300, нужно сыграть пару-тройку турниров хорошо. Но, повторюсь, самое главное – это работа над собой», — сказала Коваль.