Чорич вышел в четвёртый круг турнира в Монте-Карло, обыграв Эрбера в двух сетах

Посеянный под девятым номером хорватский теннисист Борна Чорич во втором круге турнира в Монте-Карло (Монако) обыграл француза Пьера-Юга Эрбера — 6:4, 6:2. Счёт личных встреч стал 2:0 в пользу хорвата.
Поединок продлился 1 час 41 минуту. Чорич два раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету Эрбера пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх.
За выход в полуфинал Чорич поспорит с итальянцем Фабио Фоньини (13).
Турнир категории «Мастерс» на грунтовых кортах Монте-Карло завершится 21 апреля. Действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.
18 апреля 2019 года, четверг. 18:15 МСК
Монте-Карло. 3-й круг
Матч окончен
49
Пьер-Юг Эрбер
П. Эрбер
0 : 2
13
Борна Чорич
Б. Чорич
|1
|2
|3
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|4
|2
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|6
|6
Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло?
На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.