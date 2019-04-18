Чорич вышел в четвёртый круг турнира в Монте-Карло, обыграв Эрбера в двух сетах

Посеянный под девятым номером хорватский теннисист Борна Чорич во втором круге турнира в Монте-Карло (Монако) обыграл француза Пьера-Юга Эрбера — 6:4, 6:2. Счёт личных встреч стал 2:0 в пользу хорвата.

Поединок продлился 1 час 41 минуту. Чорич два раза подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 11. На счету Эрбера пять эйсов, одна двойная ошибка и ни одного выигранного брейк-пойнта из трёх.

За выход в полуфинал Чорич поспорит с итальянцем Фабио Фоньини (13).

Турнир категории «Мастерс» на грунтовых кортах Монте-Карло завершится 21 апреля. Действующим чемпионом является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.