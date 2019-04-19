Поражения Зверева и Тима, победа Надаля — в обзоре третьего тура Монте-Карло

На турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло завершились матчи третьего круга. Представляем вашему вниманию видеообзор центральных поединков игрового дня.



Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира категории «Мастерс», обыграв грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:2, 1:6, 6:4. Теннисисты встречались в четвёртый раз и все четыре матча завершились победами россиянина.



Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович не испытал проблем в матче с американцем Тейлором Фритцем — 6:3, 6:0. Следующим соперником Новака станет Медведев.



Испанец Рафаэль Надаль одержал вторую победу на турнире, обыграв болгарина Григора Димитрова — 6:4, 6:1. Последние 23 партии, сыгранные в Монте-Карло Рафа выигрывал. За выход в 1/2 финала он поспорит с аргентинцем Гидо Пельей.



Главными неожиданностями 3-го круга турнира в Монте-Карло стали поражения третьей ракетки мира Александра Зверева и пятого сеяного Доминика Тима.



Фабио Фоньини обыграл Зверева за 1 час 31 минуту со счётом 7:6 (8:6), 6:1. За выход в полуфинал итальянец поспорит с хорватом Борной Чоричем, сломившим сопротивление Пьера-Юга Эбера — 6:4, 6:2.



Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал, проиграв Душану Лайовичу — 3:6, 3:6. В четвертьфинале представитель Сербии сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который одолел британца Кэмерона Норри — 6:2, 7:5.

Надаль хочет дюжину. Кто помешает испанцу в очередной раз завоевать Монте-Карло? На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Италией за место в элите.