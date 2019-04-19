Чорич — о победе над Эрбером: я принимал верные решения в нужное время

Хорватский теннисист Борна Чорич прокомментировал победу в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло над представителем Франции Пьер-Югом Эрбером со счётом 6:4, 6:2.



«Я принимал верные решения в нужное время. Также я здорово подавал, и это придавало мне уверенности. На приёме я мог чувствовать себя более расслабленно», — приводит слова Чорича официальный сайт тура.



За выход в полуфинал уроженец Загреба поспорит с итальянцем Фабио Фоньини.

22-летний Чорич, занимающий 13-ю строчку в рейтинге, за карьеру выиграл 2 турнира ATP в одиночном разряде.

Действующим чемпионом соревнований в Монте-Карло является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале обыграл японца Кея Нисикори со счётом 6:3, 6:2.