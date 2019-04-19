Медведев — о победе над Джоковичем: это лучшая победа в карьере, это нечто

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал выход в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. В трёх партиях он обыграл первую ракетку мира из Сербии Новака Джоковича – 6:3, 4:6, 6:2.

«Очень доволен доволен, на 100% это лучшая победа в карьере. Не столько по уровню игры, сколько по результату – выйти в первый полуфинал «Мастерса», выиграв у первой ракетки мира, — это нечто.



Укороченные? Мне не казалось, что он очень хорошо укорачивает, но я постоянно медленно на них реагировал и совершенно не мог забить. В какой-то момент начал нервничать, но знал, что нужно продолжать за ними бегать. В итоге в третьем сете стало получаться лучше.



Медпауза в третьем сете? Понятно, что я устал: 2 часа 20 минут против Новака, розыгрыши по 40 ударов, но совершенно точно я восстановлюсь – ничего серьёзного нету», – заявил Медведев в эфире телеканала Eurosport1.



За выход в крупнейший для себя финал Даниил поборется с сербом Душаном Лайовичем.