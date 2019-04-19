Победа Медведева над Джоковичем — в обзоре матчей 1/4 финала в Монте-Карло

На турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло завершились четвертьфинальные матчи. Представляем вашему вниманию видеообзор центральных поединков игрового дня.



Представитель России Даниил Медведев одержал первую в карьере победу над представителями «большой тройки». В трёх партиях он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича – 6:3, 4:6, 6:2.



Испанец Рафаэль Надаль добыл непростую победу в матче с аргентинцем Гидо Пельей. Вторая ракетка мира проигрывал с двумя брейками в ходе первой партии, однако сумел добраться до тай-брейка, где одержал уверенную победу. Во втором сете всё было уже под контролем Надаля. Итоговый счёт – 7:6 (7:1), 6:4 в пользу испанца. Его следующим соперником станет итальянец Фабио Фоньини.



Соперником Медведева в борьбе за путёвку в финал станет ещё один серб — Душан Лайович. 48-я ракетка мира в двух партиях разобрался с Лоренцо Сонего из Италии – 6:4, 7:5.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Медведев — о победе над Джоковичем: это лучшая победа в карьере, это нечто