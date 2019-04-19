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Касаткина: не знаю, с чем связан спад, но не расстраиваюсь

Касаткина: не знаю, с чем связан спад, но не расстраиваюсь
Теннис / WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина прокомментировала неудачные выступления в начале сезона. В 2019 году уроженка Тольятти сыграла 10 матчей, из которых сумела выиграть лишь три.

«У меня три года подряд проблемы после межсезонья, когда приезжаю играть в Австралию и выступаю там не очень хорошо. Может, это просто не моё место, мне правда там тяжело играть.

В этом году я изменила подготовку к сезону. Начала в горах, а потом поехала не в Майами, а в Барселону. Не знаю, с чем конкретно связан спад. На самом деле, где спад, там рядом и подъём, поэтому не сильно расстраиваюсь по этому поводу», – цитирует Касаткину пресс-служба Федерации тенниса России.

Напомним, в ближайшие выходные Дарья в составе сборной России сыграет с командой Италии. Сборные поспорят за право выступать в Мировой группе II Кубка Федерации.

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