Япония разгромила Нидерланды — 4-0 и сохранила место в Мировой группе II Fed Cup

В матче плей-аут Мировой группы II Кубка Федерации японская теннисистка Мисаки Дои принесла своей команде третье очко, выиграв у представительницы Нидерландов Бибианы Схофс со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Дои ни разу не подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. Схофс выполнила 3 эйса, трижды ошиблась на подаче и сделала 2 брейка.

Также состоялась парная встреча, в котором японки Шуко Аояма и Эри Ходзуми победили дуэт Лесли Керкхове/Деми Схурс — 6:3, 3:6, [10:6]. Таким образом, сборной Японии удалось сохранить место в Мировой группе II Кубка Федерации на следующий сезон.

Напомним, после первого игрового дня счёт был 2-0 в пользу японских спортсменок. Нао Хибино оказалась сильнее Схофс, а Дои переиграла Рихел Хогенкамп.