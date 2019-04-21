Пеннетта: обычно в финалах играют Джокович, Рафа, Роджер. Это шанс для Фоньини

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде итальянка Флавия Пеннетта, прокомментировала выход своего мужа, Фабио Фоньини, в финал «Мастерса» в Монте-Карло.

«Великолепный день. Он играл очень хорошо — стабильно, внимательно. Из-за ветра было нелегко, поэтому и Рафа ошибался в ключевых моментах. Это непривычно выглядело, однако действительно было сложно играть. До этого Фабио тоже играл на ветру. В таких условиях он умеет показывать хороший теннис.

Это лучший момент в его карьере. Он работал всю жизнь, чтобы играть в финалах самых престижных турниров. Это соревнование — одно из лучших после «Больших шлемов». Обычно в решающих матчах играют Надаль, Джокович, Федерер. Это большой шанс. Будет очень эмоциональный поединок», — цитирует Пеннетту официальный сайт ATP.