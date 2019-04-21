Павлюченкова: были проблемы со здоровьем, но в ключевых моментах я играла хорошо

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над итальянкой Мартиной Тревизан со счётом 6:4, 6:3, которая позволила сборной России вернуться в Мировую группу II Кубка Федерации.

«На грунте не так просто выиграть свою подачу, если только ты не подаёшь эйсы. А я пыталась сегодня более тактический теннис исполнять, попадать просто первым мячом, не пытаясь очень мощные подачи выдавать, чтобы потом была возможность разыграть мяч. Вообще, вчера был мой первый матч в сезоне на грунте. Я чувствовала, что немножко медленно играю, медленно вхожу в матч, не чувствовала себя сверхсвежей. Да и со здоровьем были проблемы, я не в суперформе находилась. Но рада, что именно в ключевые моменты матча я была на месте, смогла сыграть должным образом», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.