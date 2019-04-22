Джокович возглавил чемпионскую гонку ATP, Медведев — пятый

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 22 апреля серб Новак Джокович поднялся на первую строчку, россиянин Даниил Медведев — на пятую, итальянец Фабио Фоньини, выигравший турнир в Монте-Карло, — на седьмую.



Чемпионская гонка ATP. 22 апреля

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 2405.

2 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 2280.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 1965.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 1550.

5 (8). Даниил Медведев (Россия) — 1255.

6 (5). Доминик Тим (Австрия) — 1235.

7 (97). Фабио Фоньини (Италия) — 1190.

8 (6). Джон Иснер (США) — 1060.

9 (7). Гаэль Монфис (Франция) — 995.

10 (9). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 935.

...

62 (58). Андрей Рублёв (Россия) — 341...

69 (62). Карен Хачанов (Россия) — 290.

Фоньини сверг с трона грунтового Короля После главной победы в карьере Медведев не смог пробиться в финал Монте-Карло, а Фоньини, обыграв Надаля, стал чемпионом.