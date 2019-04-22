Панова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле в парном разряде

Российская теннисистка Александра Панова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте с представительницей Румынии Андреа Миту обыграла Пратхану Тхомбаре из Индии и Еву Ваканно из Нидерландов со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Александра и Андреа ни разу не подали навылет, совершили 3 двойные ошибки и реализовали 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц ни одного эйса, 8 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Панова и Миту поспорят с победительницами матча Тимя Бабош (Венгрия)/Кристина Младенович (Франция, 1) — Кагла Буюкаксай (Турция)/Пемра Озген (Турция, WC).

Турнир завершится 28 апреля.