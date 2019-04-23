Мартич: в первом сете в моей голове всё было туманно

Хорватка Петра Мартич прокомментировала победу над представительницей Словении Тамарой Зиданшек в первом круге турнира в Стамбуле (Турция) со счётом 3:6, 6:1, 6:3.

«Матч получился очень непростым. Борьба была упорной. Тамара отлично играла в первом сете. Я старалась действовать слишком агрессивно и слишком плоско для такого покрытия. Соперница же уверенно контратаковала, и я не могла пробить её.



Я немного изменила тактику во втором сете, стала проявлять больше терпения и изменила ритм. Я смогла выбить Зиданшек с ритма. Это сработало.

Мне нравится играть на харде, но грунт — моё любимое покрытие, без сомнений. Я всегда рада началу грунтового сезона. В своей игре я люблю использовать укороченные удары. В первом сете в моей голове всё было туманно, но затем я смогла сконцентрироваться", — цитирует Мартич официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал Мартич поборется либо с бельгийкой Кирстен Флипкенс, либо с Аной Богдан из Румынии.