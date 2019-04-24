Медведев вышел в третий круг турнира в Барселоне

Россиянин Даниил Медведев, посеянный на турнире в Барселоне (Испания) под седьмым номером, вышел в третий круг соревнований, в трёх партиях обыграв представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:3, 2:6, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 52 минуты. Победитель встречи 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, 1 двойная ошибка и 3 брейка.



За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом € 2 746 455 Медведев поспорит победителем пары Жиль Симон (Франция, 11) – Маккензи Макдональд (США).



Действующим чемпионом этих соревнований является испанский теннисист Рафаэль Надаль. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса — 6:2, 6:1.