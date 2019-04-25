Сегодня, 25 апреля, состоится матч второго круга турнира в Штутгарте (Германия), в котором сыграют россиянка Дарья Касаткина и хорватка Донна Векич. Начало поединка запланировано на 14:30 мск.



Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Векич в Штутгарте.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал поспорит либо с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой (1), либо с представительницей Китайского Тайбэя Се Шувэй. Турнир завершится 28 апреля.



В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

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