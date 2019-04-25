Бенчич назвала теннисистку, которая могла бы быть супергероем

Швейцарской теннисистке Белинде Бенчич на пресс-конференции после победы в матче первого круга турнира в Штутгарте с представительницей Люксембурга Мэнди Минеллой задали вопрос: «Если бы в WTA-туре был игрок, который ведёт тайную жизнь в качестве супергероя, кто бы это мог быть?».

Белинда ответила: «Думаю, это была бы Се Шувэй, потому что иногда у неё проявляется суперсила».

За выход в четвертьфинал соревнований в Штутгарте Бенчич поспорит с голландкой Кики Бертенс, посеянной под шестым номером. Се Шувэй сыграет с первой ракеткой мира японкой Наоми Осакой. Турнир завершится 28 апреля.

В 2018 году победительницей этих соревнований стала чешка Каролина Плишкова. В финале она обыграла американку Коко Вандевей со счётом 7:6 (7:2), 6:4.