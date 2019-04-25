Кузнецова проиграла Вондроушовой во втором круге турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Стамбуле (Турция), не смогла пробиться в четвертьфинал. В матче второго круга она проиграла представительнице Чехии Маркете Вондроушовой со счётом 4:6, 3:6. Продолжительность поединка составила 1 час 17 минут.
Светлана ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 4 гейма на подаче соперницы. На счету Маркеты 1 эйс, 3 двойные ошибки и 7 брейков.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Вондроушова в Стамбуле.
За выход в полуфинал Вондроушова поспорит с испанкой Ларой Арруабарреной.
В 2018 году победительницей турнира в Стамбуле стала француженка Полин Пармантье. В финале она обыграла словенку Полону Херцог со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
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