Циципас: Надаль на грунте? У него есть дар

Восьмая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас проанализировал игру испанца Рафаэля Надаля на грунтовых кортах.



«У него есть дар, и он очень быстр. Рафаэль очень хорошо перекрывает корт, поэтому у вас всегда возникает ощущение, что независимо от того, какой удар вы выполните, он всегда будет на мяче. Надаль всегда играет очень глубоко, ну и, конечно же, вращение… Справиться с ним на грунте очень непросто», – цитирует Циципаса официальный сайт АТР.



Надаль и Зверев встречались друг с другом на грунтовых кортах лишь однажды. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований в Барселоне испанец разгромил соперника со счётом 6:2, 6:1. Всего теннисисты провели между собой три матча – греку не удалось выиграть даже сет.

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