Куэвас — о победе над Чиличем: я просто счастлив

Уругвайский теннисист Пабло Куэвас прокомментировал победу над хорватом Марином Чиличем во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия) со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). Пабло удалось отыграть матчбол.

«Победа над таким игроком, как Чилич, очень важна для меня. Я просто счастлив. Это был очень сложный матч, но я был уверен в себе и боролся за каждый мяч», — приводит слова Куэваса официальный сайт тура.

В четвертьфинале соревнований с призовым фондом € 586 140 соперником уругвайца станет итальянец Маттео Берреттини. Турнир в столице Венгрии завершится 28 апреля.

В 2018 году победителем этого турнира стал итальянец Марко Чеккинато. В финале он обыграл австралийца Джона Миллмана со счётом 7:5, 6:4.