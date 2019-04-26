Квитова: если бы я не боролась, то проиграла бы Севастовой

Чешка Петра Квитова (2) прокомментировала свой выход в полуфинал соревнований в Штутгарте (Германии). В трёх партиях она добыла волевую победу над теннисисткой из Латвии Анастасией Севастовой — 2:6, 6:2, 6:3.



«Если бы я не боролась, то явно проиграла бы этот матч. Да, первый сет я начала действительно очень плохо. Я не очень хорошо себя чувствовала, была очень медленной, плохо работала не только ногами, но и руками. Было действительно трудно. Анастасия провела действительно хороший матч. Она меняла темп, хорошо двигалась.



Последний раз мы играли восемь лет назад? У меня не такая хорошая память, чтобы помнить такие вещи, особенно помнить, что именно Анастасия улучшила в своей игре. В прошлом году мы тренировались в Цинциннати и она играла примерно так же», — цитирует Квитову официальный сайт АТР.

Квитова одолела Севастову в четвертьфинале турнира в Штутгарте