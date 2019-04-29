Мартич: после первого сета я чувствовала себя беспомощной

Хорватская теннисистка Петра Мартич поделилась впечатлениями от победы на турнире в Стамбуле. В финале она обыграла чешку Маркету Вондроушову со счётом 1:6, 6:4, 6:1.

«Это была невероятная неделя. Моментами в финале я чувствовала себя беспомощной, особенно после первого сета. Соперница играла здорово, доминировала на корте. Я не была уверена, что смогу отыграться. Я так рада сейчас.

Несмотря на серьёзную травму, я верила, что мои лучшие годы впереди. Эта вера помогла мне вернуться и стать сильнее. Вера важна, это всё, что у тебя есть. Когда ты теряешь её, это конец. Я очень люблю теннис. Когда я получила травму, то продолжала искать позитив и верила в лучшее. Когда веришь и упорно трудишься, всё получается.

Я не нервничала, потому что уже играла в финалах раньше. Я просто проводила розыгрыш за розыгрышем и не заглядывала вперёд. Я стала лучше контролировать нервы, была дисциплинирована и сосредоточена на своей игре. Это стало решающим", — цитирует Мартич официальный сайт тура.

Для 28-летней Мартич титул в Стамбуле стал первым в карьере.