Квитова: не бойтесь, увидев меня за рулём. Хоть я и блондинка

Чешская теннисистка Петра Квитова, выигравшая турнир в Штутгарте и получившая в подарок автомобиль, рассказала о своих навыках вождения. В финале она обыграла эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«Я очень хороший водитель. Мне нравится водить машину. Я за рулём с 18 лет и объездила всю Чехию. Думаю, я научилась хорошо водить автомобиль. Я точно не сумасшедший водитель. Иногда мне нравится ездить быстрее, но не чересчур. Со скоростью 200 км/ч я не езжу, так что я нормальный человек.

Конечно, я блондинка. Вы знаете о блондинках за рулём… Но у меня всё нормально. Не бойтесь, ребята, если увидите меня на дороге. Я могу проявлять терпение, если нужно. Это похоже на теннисный матч. Кто-то пытается тебя отвлекать, но ты должна сохранять спокойствие и делать то, что нужно", — цитирует Квитову WTA Insider.

В рейтинге WTA Квитова поднялась на вторую строчку.