Квитова рассказала, как относится к материнству

Чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о своём отношении к материнству и поделилась планами на будущее.



«У некоторых людей из тенниса моего возраста, которых я знаю, есть дети. Но всё равно среди теннисистов не так много матерей. Поэтому я пока не думаю об этом.



Я точно не стану играть до 35 лет, хотелось бы открыть салон красоты. Лечение, косметика. При этом я уверена, что останусь в спорте. Я планирую бегать и, возможно, всё ещё играть в теннис», – цитирует Квитову Tennis World USA.



29-летняя уроженка Биловеца является двукратной чемпионкой Уимблдона (2011, 2014). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она завоевала бронзовую медаль. В настоящее время Петра является второй ракеткой мира.

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