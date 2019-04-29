Осака, Квитова и Конта сыграют на турнире в Бирмингеме

Первая ракетка мира японка Наоми Осака подтвердила участие в турнире в Бирмингеме, который пройдёт с 15 по 23 июля, сообщает официальный сайт тура. Двукратная победительница соревнований «Большого шлема» выступит на турнире Nature Valley Classic четвёртый раз подряд. Её лучшим результатом является выход во второй круг в 2017 и 2018 годах.

«Я очень рада возможности вернуться в Бирмингем. Мне нравится выступать на траве. Я проводила отличные матчи и добивалась прекрасных результатов на этом покрытии. Всегда приятно выступать перед британскими болельщиками. С нетерпением жду этого турнира», — сказала Осака.

Участие в соревнованиях также примут действующая чемпионка чешка Петра Квитова и британка Йоханна Конта.