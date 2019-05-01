Сегодня, 1 мая, состоится матч второго круга турнира в Праге (Чехия), в котором сыграют россиянка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов, и представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман (Q). Начало поединка запланировано на 13:30 мск.



Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Тайхман в Праге.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал поспорит либо с немкой Тамарой Корпач (LL), либо со словачкой Анной Шмидловой. Соревнования завершатся 4 мая.

В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла румынку Михаэлу Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.