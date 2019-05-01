Кузнецова: наверное, у меня было что-то не так с левшами

Российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Праге (Чехия), прокомментировала победу в первом круге над представительницей Румынии Михаэлой Бузэрнеску со счётом 6:4, 6:2.
«Кажется, в последних четырёх матчах с левшами я проиграла. Наверное, у меня было что-то не так с ними. Но постепенно я адаптируюсь», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт WTA-тура.
Россиянка также отметила, что победить Бузэрнеску ей помог бойцовский дух и стремление наслаждаться игрой.
Во втором круге Кузнецова сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.
В 2018 году победительницей турнира в Праге стала чешка Петра Квитова. В финале она обыграла Бузэрнеску со счётом 4:6, 6:2, 6:3.
Кузнецова в первом круге соревнований в Праге победила Бузэрнеску