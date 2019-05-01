Иснер пропустит «Мастерс» в Мадриде

Американец Джон Иснер вынужден сняться с соревнований категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). В основной сетке его заменит итальянец Андреас Сеппи, сообщает SportFace.

Причиной такого решения стала травма стопы, которую он получил по ходу финального матча соревнований в Майами. Ранее сообщалось, что теннисист может пропустить до полутора месяца из-за стрессового перелома.



В текущем сезоне 33-летний американец провел 22 матча, из которых выиграл в 15 случаях. В настоящее время он располагается на девятой строчке рейтинга ATP.



Действующим чемпионом Madrid Mutua Open является немец Александр Зверев. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее австрийца Доминика Тима – 6:4, 6:4. Грядущие соревнования пройдут в период с 5 по 12 мая.

Ранее стало известно, что в Мадриде не сыграет канадец Милош Раонич.