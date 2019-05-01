Шафаржова, планировавшая завершить карьеру, намерена сыграть на «Ролан Гаррос»

Чешская теннисистка Люси Шафаржова, намеревавшаяся завершить карьеру на турнире в Праге (Чехия), после поражения на старте соревнований в парном разряде, сообщила, что, вероятно, ещё сыграет на Открытом чемпионате Франции, информирует официальный сайт WTA.

«Пожалуй, я ещё выступлю в Париже», — сказала Шафаржова на пресс-конференции после матча.



В первом круге турнира в Праге Люси в дуэте с соотечественницей Барборой Штефковой проиграла россиянке Яне Сизиковой и японке Макото Ниномии со счётом 4:6, 6:4, [11:13].

Всего Шафаржова выиграла пять турниров «Большого шлема» в парном разряде, пять раз становилась победительницей Кубка Федерации. Люси — бронзовый призёр Олимпиады 2016 года, чемпионка семи турниров WTA в одиночном разряде.