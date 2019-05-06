Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Корне: я понимаю, насколько Возняцки плохо

Корне: я понимаю, насколько Возняцки плохо
Теннис / WTA

Французская теннисистка Ализе Корне поделилась впечатлениями от выхода во второй круг турнира Premier Mandatory в Мадриде (Испания). Её соперница по матчу стартового раунда датчанка Каролина Возняцки отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:3 в первой партии из-за болей в нижней части спины.

«Это было лишь начало матча, когда могло произойти всё, что угодно. Я не считаю свою победу настоящей. Раньше мы с Каролиной проводили прекрасные сражения, играли по три сета и три часа. Мне очень жаль, что у неё возникли боли в спине. Я знаю, каково это. Понимаю, насколько ей плохо. Надеюсь, вскоре она поправится», — приводит слова Корне официальный сайт тура.

Во втором круге Корне сыграет с китаянкой Чжэн Сайсай.

Возняцки не сумела доиграть матч с Корне на турнире в Мадриде
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент