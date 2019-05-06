Азаренко разочарована своей подачей в проигранном матче 2-го круга в Мадриде

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко оценила свою игру в матче второго круга турнира в Мадриде (Испания) с американкой Слоан Стивенс, в котором она проиграла со счётом 4:6, 6:2, 2:6.

«Чувствовала, что контролирую розыгрыши на задней линии и всё делаю правильно. Я хорошо играла и показала содержательный теннис. Но я сегодня ничего не создала своей подачей. Было очень неприятно. У меня отсутствовал какой-либо план, связанный с подачей. Постараюсь всё исправить, это послужит для меня хорошим уроком. Буду двигаться дальше», — приводит слова Азаренко официальный сайт WTA.

За выход в четвертьфинал Стивенс поспорит либо с китаянкой Чжэн Сайсай, либо с Ализе Корне из Франции.

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является чешка Петра Квитова.