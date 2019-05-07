Бенчич: не хочу, чтобы Кузнецова со мной играла хорошо

Швейцарка Белинда Бенчич прокомментировала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой во втором круге турнира в Мадриде со счётом 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Это был очень непростой матч. Думаю, мы обе играли отлично. Уровень игры был очень высок. Света действовала изумительно. Она недавно вернулась после травмы. Это здорово, но не тогда, когда я играю. Я не хочу, чтобы в матче со мной она играла хорошо! В целом я рада, что победила её на грунте. Не думаю, что такое ещё случится.

В третьем сете я наконец стала лучше подавать и почувствовала себе увереннее. Я сказала себе, что нужно больше атаковать и быть смелой. Если я и проиграю по такой игре, то ничего страшного не случится. Но я должна была сама вести игру", — цитирует Бенчич официальный сайт тура.



За выход в четвертьфинал Бенчич поспорит либо с украинкой Катериной Козловой, либо с представительницей Чехии Каролиной Плишковой.