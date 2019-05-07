Дель Потро назвал главных фаворитов «Мастерса» в Мадриде

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро поделился мнением о главных претендентах на победу на соревнованиях категории АТР 1000 в Мадриде (Испания). Действующим чемпионом соревнований является немец Александр Зверев.



«Конечно, сейчас я не являюсь фаворитом соревнований. Рафа Надаль – один из главных претендентов на победу. Ещё одним, кто может всерьёз претендовать на трофей является Доминик Тим, – он один из немногих, кто может обыграть Рафу.



Федерер? Да, он сыграет в Мадриде, и здешние условия, кажется, очень подходят для его игры. К тому же, в прошлом мы не раз видели сюрпризы в исполнении мощных игроков на грунте – они хорошо подают, мощно бьют по мячу.



Джокович – первая ракетка мира, поэтому автоматически становится фаворитом. Это очевидно», – цитирует дель Потро Tennis World USA.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.