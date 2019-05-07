Надаль подробно рассказал о своей подготовке к матчам

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль поделился секретом своей подготовки к играм.



«Я ем что-то лёгкое и начинаю разминку за 45 минут до игры. Стараюсь оставаться отдохнувшим и сосредоточенным.



Что касается общей подготовки, то время от времени мне нравится ходить в спа-салон в моей академии на Мальорке. Частых визитов в спа я, впрочем, избегаю, это несколько мешает теннису. Возможно, после завершения карьеры я буду посещать салоны чаще.



Кроме того я слушаю испанскую и латинскую музыку – она помогает мне сосредоточиться. В частности, я большой поклонник Хулио Иглесиаса», – цитирует Надаля Spiegel.



Свой первый матч на продолжающемся «Мастерсе» в Мадриде Рафаэль проведёт завтра, 8 мая. Его соперником станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.