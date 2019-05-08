Федерер оценил свой первый с 2016 года матч на грунте

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал свой первый за три года официальный матч на грунтовом покрытии. На турнире в Мадриде он за 52 минуты обыграл француза Ришара Гаске со счётом 6:2, 6:3.



«Я очень рад вернуться на грунт, невероятно счастлив вернуться в Мадрид. Овации, которые я получил до и после игры, были великолепны. Это действительно заставляет чувствовать, что приезд в Мадрид был полностью оправданным и правильным выбором.



С первого же гейма я играл здорово. Не думаю, что Ришар показал всё, на что способен, но и я был хорош. Было приятно видеть Гаске после стольких месяцев отсутствия в туре из-за травмы. Думаю, что для нас обоих это был особенный матч», – цитирует Федерера официальный сайт АТР.



Свой следующий матч 37-летний теннисист проведёт с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) – Гаэль Монфис (Франция).

Федерер возвращается, а у Надаля – шанс реабилитироваться «Мастерс» в Мадриде – важнейший этап подготовки к «Ролан Гаррос». Даже Федерер заявился на этот турнир после трёхлетней паузы.