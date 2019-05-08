Квитова головой и ногами почеканила футбольный мяч на корте

Чешская теннисистка Петра Квитова продемонстрировала свои футбольные умения на одном из мадридских кортов, где продолжается турнир категории Premier Madrid Mutua Open. Вместе с членами своей команды Петра пыталась удержать мяч в воздухе при помощи ног и головы.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» Madrid Mutua Open.



Престижные соревнования в Мадриде (Испания) пройдут с 4 по 11 мая. Петра Квитова является действующей чемпионкой турнира. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла голландку Кики Бертенс со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.



Петра стартовала в столице Испании с побед над американкой Софьей Кенин и француженкой Кристиной Младенович. За выход в четвертьфинал соревнований она поспорит с Каролин Гарсией.